بعد المخابرات والأمن الوطني.. تغييرات واسعة مرتقبة في المؤسسات العراقية

كشفت مصادر عراقية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم إجراء تغييرات واسعة في المؤسسات الأمنية، بعد أسبوع من إجراءات مماثلة شملت جهازي المخابرات والأمن الوطني.

ووسط حالة من الجدل السياسي في العراق، أفادت بعض المصادر السياسية لـ "إرم نيوز" بأن السوداني أعد قائمة بالتغييرات المزمعة التي ستكون أشمل من سابقتها، وستشمل كبار قادة أجهزة الشرطة في المحافظات.

وتتوقع المصادر أن تشمل التغييرات الحكومية المرتقبة وكلاء وزراء وقادة فيالق وألوية ومسؤولين في أجهزة الشرطة المختلفة في المحافظات العراقية.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء السوداني يسعى إلى حشد الدعم السياسي لخطته التغييرية من خلال إجراء تفاهمات مع القوى السياسية المختلفة لتنفيذ الخطة تدريجيًّا، وسط اعتراضات من بعض الفئات.

وأبدى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي دعمه الكامل لإجراءات رئيس الوزراء فيما يخص التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني.