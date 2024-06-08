هنية: إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على حماس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، السبت، إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة، في أول تعليق على تحرير رهائن إسرائيليين في "عملية النصيرات".

وأضاف هنية في بيان صدر عنه: "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم، فالحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولا وقبل كل شيء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية"، وصفت حالتهم الصحية بالجيدة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي "شيبا" في تل هشومير لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

أرجأ الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، مؤتمرا صحفيًّا كان من المقرر أن يعلن خلاله الانسحاب من الحكومة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحرير 4 محتجزين من مخيم النصيرات في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس أرجأ التصريح الذي كان مقررا له الليلة، عقب إنقاذ المختطفين الأربعة في العملية الخاصة لقوات الأمن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أمهل غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى الثامن من يونيو/حزيران الجاري، لـ"وضع استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة".