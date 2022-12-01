الجيش الأمريكي: زعيم داعش قتل في عملية نفذها الجيش السوري الحر
قال الجيش الأمريكي في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوري الحر نفذ العملية التي أودت بحياة زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي، في محافظة درعا السورية، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة".
وأضافت: "القيادة المركزية وشركاؤنا ما زالوا يركزون على إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم".
وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي: "لم تشارك أي قوات أمريكية في عملية الجيش السوري الحر ضد زعيم داعش".
وكان التنظيم المتطرف أعلن قبل ساعات مقتل زعيمه، من دون أن يحدد تاريخ أو مكان وفاته.