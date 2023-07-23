100 يوم من حرب الإخوة الأعداء بالسودان.. حصيلة إنسانية ثقيلة وسط نُذُر مجاعة

تزداد الأوضاع الإنسانية في التردي والتدهور مع اتساع رقعة المواجهات بين طرفي الصراع في السودان بعد مرور 100 يوم على اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وسط إخفاق الجهود الدولية لإنهاء الصراع.

وتشير التقديرات إلى مقتل ثلاثة آلاف سوداني في ظل غياب إحصائيات دقيقة لعدد الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع الصراع، وسط توقعات بالمزيد من التدهور على الصعيد الإنساني والصحي والخدمات الأساسية.

وعلى مستوى النازحين واللاجئين، تسببت الحرب بتشريد أكثر من 3 ملايين سوداني، إذ وصلت أعداد النازحين إلى 2.6 مليون نازح، فيما بلغت أعداد اللاجئين نحو 730 ألف لاجئ، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.

وعلى صعيد البنية التحتية، أدى الصراع المحتدم بين الجيش والدعم السريع إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم، كما طال الدمار بشكل شبه كامل البنى التحتية لقطاعات خدمية كانت تعاني بالأصل من وضع متردٍ قبل اندلاع الصراع كقطاع الصحة الذي توقف نحو 80 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل، وفقًا لنقابة الأطباء السودانيين.

الحسم العسكري

ويرى مراقبون، أن حسم الصراع على الأرض عسكريًّا يبدو مستحيلًا؛ لما يمتلكه الطرفان من نقاط قوة وضعف جعلت ميزان القوى متقاربًا بينهما.

ووفقًا لتقديرات المراقبين، فإن قوات الدعم السريع تمتلك مميزات جعلتها مجهزة بشكل يتفوق على الجيش في قتال الشوارع والمدن والمناطق المأهولة.