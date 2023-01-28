تبنٍ مزعوم من حماس لهجوم القدس يثير سخرية وانتقادات الفلسطينيين

سارعت حركة حماس عبر بعض أذرعها الإعلامية في قطاع غزة لتبني هجوم القدس الذي أوقعت عدداً من القتلى والمصابين الإسرائيليين، ونشرت صورة لمنفذ مزعوم للعملية، وادعت أنه أحد عناصرها، قبل أن يخرج الشاب الذي نشرت صورته وينفي أي صلة له بالعملية.

وخلال مسيرة دعت لها حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حمل مناصرون للحركة صورة لشاب فلسطيني يدعى فادي عايش، اتضح لاحقاً أنه من مدينة بيت لحم، وادعت الحركة أنه من عناصرها وأنه هو من نفذ العملية.