إسرائيل تتجه إلى التفاوض مع السنوار

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حركة حماس تتجه لتكون مع زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

ونقلت القناة عبر حسابها في "إكس" عن "مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات" إنه "ستكون هناك عملية طويلة ومعقدة، وهي تتجه لتكون مع السنوار"، وأوضح: "حتى لو كانت حماس في الخارج، فليس لديها أي تفويض لاتخاذ القرارات، فكل فاصلة وكل نقطة ستستغرق ما بين 24 إلى 36 ساعة. ستكون عملية معقدة".

جاءت التصريحات بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات.

يذكر أن معلومات متضاربة تم تداولها مؤخراً حول مصير السنوار، ومحاولات حماس البحث عن بديل له، ونشرت "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق مقطع فيديو قالت فيه إنه يظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي للسنوار.