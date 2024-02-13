"امرأة غزة الحديدية" تروي تفاصيل قاسية عن حياة أطباء القطاع

روت الطبيبة أميرة العسولي، التي بات يطلق عليها "امرأة غزة الحديدية"، تفاصيل قاسية عن الحياة اليومية والمصاعب التي يواجهها الأطباء في القطاع الفلسطيني، مع دخول الحرب شهرها الخامس.

والعسولي هي طبيبة فلسطينية ذاع صيتها، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقطع فيديو تظهر فيه وهي تهرع لإنقاذ جريح أصيب برصاصة في خيمة بساحة مستشفى ناصر بخان يونس.

وظهرت العسولي وهي تقطع المسافة بين باب المستشفى والخيمة، التي يرقد فيها المصاب، جريا خافضة رأسها لوجود قناص إسرائيلي، تبعها أطباء نجحوا في حمل المصاب وإدخاله لمبنى المستشفى.