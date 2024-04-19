الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين.