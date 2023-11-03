إسرائيل تتحقق من استهداف سيارات إسعاف في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه يتحقق من تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة أفاد بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين في ضربة إسرائيلية على قافلة سيارات إسعاف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح، في ضربة إسرائيلية استهدفت قافلة سيارات إسعاف تقل مصابين بجروح خطيرة.

وكان المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة قد قال، في وقت سابق، إنه سيجري نقل المصابين بجروح خطيرة الذين يحتاجون للعلاج في مصر من مدينة غزة وشمال القطاع إلى الجنوب.