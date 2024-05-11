الجيش الإسرائيلي: إنشاء مستشفى ميداني جديد في غزة

وتقول إسرائيل، التي تواجه ضغوطا دولية متزايدة، إنها تزيد من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، وأُنشئت سبعة مستشفيات ميدانية أخرى منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

واندلعت الحرب بسبب هجوم قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدى وفقا للإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع تسببت في مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وأدى القصف أيضا إلى تدمير القطاع الساحلي الذي تديره حماس وتسبب في أزمة إنسانية شديدة.