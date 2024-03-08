يجاور قاعدتين لروسيا.. ما دلالات إنشاء ميناء أمريكي جديد على المتوسط؟

شكّل إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إنشاء "ميناء مؤقت" على ساحل غزة مفاجأة، حتى في الأوساط الإسرائيلية.

وأعاد هذا الإعلان إلى الأذهان التحرك الأمريكي الذي جاء بعد ساعات فقط على هجوم حماس، إذ أوعزت وزارة الدفاع "البنتاغون" بتوجه حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى المتوسط، لتصل في العاشر من أكتوبر، وبعد نحو ثلاثة أيام على الهجوم، تبعتها حاملة "آيزنهاور".

وبما يشبه الأوامر العسكرية جاء إعلان بايدن، بوصفه أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة في بلاده، حين قال في خطاب حالة الاتحاد، أمس الخميس: "الليلة، أوجّه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال سفن كبيرة محمّلة بالغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".

ما الذي تعنيه تلك الخطوة؟ وهل كانت واشنطن عاجزة فعلاً عن إيجاد وسائل أخرى أقل تكلفة لإيصال المساعدات إلى غزة؟