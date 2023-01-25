بغداد.. تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار
تظاهر العشرات، اليوم الأربعاء، أمام البنك المركزي العراقي، وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، في السوق المحلي، مما أدى الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى.
وشهد محيط مبنى البنك المركزي العراقي والمناطق القريبة منه إجراءات أمنية مشددة مع انتشار أمني مكثف، خشية محاولة المتظاهرين الدخول إلى مبنى البنك، وفق مصادر أمنية عراقية تحدثت لـ"إرم نيوز".
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للسيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على عودته إلى سعره الطبيعي، وسط تهديدات بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتم معالجة هذه الأزمة في القريب العاجل، كما رفع المتظاهرون شعارات منها (كلّا لتجويع الشعب العراقي)، مع رفع لافتات تتهم السياسيين العراقيين بالوقوف خلف الأزمة من خلال الفساد المصرفي والحوالات الخارجية.
وجاءت التظاهرات الغاضبة أمام البنك المركزي العراقي، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد دعوات وجهها ناشطون من مختلف المحافظات العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام.
وقرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وتعيين علي محسن العلاق بالوكالة بديلا عنه، في خطوة تهدف إلى السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار ومنع ارتفاعه بشكل أكبر.
ومنذ شهرين، وعقب فرض البنك الفيدرالي الأمريكي قيودًا وضعت اشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، للسيطرة على عمليات تهريبه إلى دول مجاورة، ارتفع سعر الصرف في العراق من 1470 دينارًا للدولار الواحد إلى ما يقارب 1650 دينارًا، وزاد عنه أحيانًا، وسط مخاوف من حصول قفزات جديدة في ظل العجز الحكومي عن إجباره على التراجع.