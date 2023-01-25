بغداد.. تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار‎

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للسيطرة على سعر صرف الدولار والعمل على عودته إلى سعره الطبيعي، وسط تهديدات بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتم معالجة هذه الأزمة في القريب العاجل، كما رفع المتظاهرون شعارات منها (كلّا لتجويع الشعب العراقي)، مع رفع لافتات تتهم السياسيين العراقيين بالوقوف خلف الأزمة من خلال الفساد المصرفي والحوالات الخارجية.

وجاءت التظاهرات الغاضبة أمام البنك المركزي العراقي، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، بعد دعوات وجهها ناشطون من مختلف المحافظات العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام.