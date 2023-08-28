إسرائيل: اجتماع وزير الخارجية مع نظيرته الليبية تم الاتفاق عليه مسبقا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله، الاثنين، إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي، تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع "استمر أكثر من ساعة".

ودفع نشر أخبار عن اللقاء، الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

يأتي ذلك، بالرغم من تأكيد وزارة الخارجية الليبية، في بيان الأحد، أن الاجتماع "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات".