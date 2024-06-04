باقري كني من دمشق: سنقف مع "محور المقاومة" بثبات أكبر

أكد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، الثلاثاء، أن طهران ستواصل وقوفها إلى جانب "محور المقاومة" بثبات أكبر.

ووصل باقري كني إلى دمشق قادمًا من العاصمة اللبنانية بيروت، التي زارها يوم الإثنين، والتقى فيها مع كبار المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله.

وقال المسؤول الإيراني، إن "إسرائيل هي العامل الرئيسي لعدم استقرار المنطقة، وكما في الماضي، تقف إيران بشكل أكثر حزما إلى جانب المقاومة في مواجهة الاحتلال".