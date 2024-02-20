وفاة أمير سعودي لعب في نادي النصر

توفي الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، حفيد ثاني ملوك السعودية، اليوم الثلاثاء، الذي سبق أن لعب في صفوف نادي النصر لكرة القدم.

ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير ممدوح، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض، موضحاً في بيان، أن الصلاة على جثمانه ستكون يوم غد الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

كما نعى الأمير الراحل كثير من الأمراء، ونخب ثقافة ودينية، وجمهور رياضي كبير بالنظر لكون الأمير ممدوح لعب في نادي النصر السعودي.

وعُرف الأمير الراحل في نادي النصر في سبعينيات القرن الماضي، حيث انضم إلى الفريق بعمر صغير، وعاصر فترة ذهبية في الفريق الأصفر وحقق معه عدداً من الألقاب.

واعتزل الأمير ممدوح اللعب في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي بعد إصابة تعرض لها.

كما أصبح الأمير الراحل عضو شرف في نادي النصر، قبل أن يبتعد عن الوسط الرياضي بسبب ظروفه الصحية.