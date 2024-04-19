السودان.. اتساع دائرة القتال وسط ترقب لاستئناف المفاوضات

اتسعت دائرة المعارك العسكرية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في عدة مواقع بالسودان، في وقت يترقب فيه السودانيون استئناف التفاوض بين طرفي الصراع بعد أسبوعين.

وتحتدم المعارك حاليا في ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث ظل الجيش السوداني، والحركات المسلحة المتحالفة معه، وكتائب المجموعات الإسلامية، يحاولون منذ أواخر شهر رمضان الماضي التقدم من محاور سنار والفاو والمناقل، باتجاه الجزيرة بيد أن قوات الدعم السريع تتصدى لذلك بعد معارك ضارية تخلف عشرات القتلى والجرحى.

ونشرت "قوات الدعم السريع" عددا من المقاطع المصورة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لجنودها وهم يتحدثون عن صدهم لهجمات الجيش السوداني والمتحالفين معه في غرب وشرق سنار، إضافة إلى محوري الفاو شرق الجزيرة والمناقل غربًا.

وأظهرت الفيديوهات أيضًا وقوع مقاتلين من الجيش السوداني بينهم طفل وأجنبي، بأيدي قوات الدعم السريع.

ومنذ شهور ظل الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه يحشدون قواتهم على تخوم ولاية الجزيرة في سنار جنوبًا والقضارف شرقًا والمناقل غربًا؛ بغرض التقدم نحو مدينة ودمدني واستعادتها من قبضة قوات الدعم السريع.

كما أعلنت قوات الدعم السريع على منصة "إكس" تصديها لهجوم شنته من وصفتهم بـ"ميليشيا البرهان وحلفائها من الجهاز وكتيبة البراء ومرتزقة الحركات المسلحة، بمحور الجيلي".