ميليشيا عراقية تعلن قصف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات جنوبي إسرائيل

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر الاثنين، استهداف قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقالت الميليشيا في بيان لها إن عناصرها استهدفوا منشأة عسكرية في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، في حين كانت الميليشيا قد ذكرت في بيان آخر أنها قصفت "منشأة عسكرية" إسرائيلية لم تحدد طبيعتها.

يذكر أن الميليشيا ذاتها، وهي عبارة عن مجموعة من المشيليشيات العراقية انضمت تحت تشكيل موحد، كانت قد أعلنت في آخر عملياتها أنها استهدفت مطار حيفا بصواريخ كروز مطورة.