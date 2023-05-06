حميدتي: نرحب بالبيان السعودي الأمريكي بشأن بدء محادثات جدة

رحب قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، بـ"البيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة"، معربا عن أمله في أن تحقق أهدافها.

وأشاد حميدتي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، بـ"الجهود الاقليمية والدولية المبذولة للوصول الى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات انسانية تمكن المواطنيين من الحصول على الخدمات الأساسية".