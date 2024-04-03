فريق سيف الإسلام القذافي يهاجم وزير خارجية بريطانيا ويصفه بـ"الحاقد"

هاجم الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الحكومة البريطانية، متهمًا وزير خارجيتها ديفيد كاميرون بحقده على "عائلة الزعيم" المغدور.

وقال بيان صادر عن فريق سيف الإسلام القذافي، المشارك في الجلسات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إنه "تأكد من خلال الاتصالات التي وردته من بعض الأطراف المحلية والدولية من الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية حول تدخل حكومة المملكة المتحدة السافر في الشأن الليبي الداخلي".

وأضاف أن الحكومة البريطانية لا تزال تعمل على فرض رؤيتها الإقصائية التآمرية تجاه المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وكشف الفريق أن "ممثلي بريطانيا طلبوا في الاجتماع من الموظف الأممي العمل على إقصاء سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في ليبيا عقب تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة، وذلك من خلال الاستغلال السياسي لملفه القانوني".