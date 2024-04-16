في كشف صادم.. انتحار 50 إسرائيليًّا نجوا من "حفل نوفا" يوم 7 من أكتوبر

كشفت إفادات قدمها إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، أمام ما تسمى لجنة "تدقيق الدولة" في الكنيست الإسرائيلي، عن انتحار نحو 50 إسرائيليًّا كانوا قد نجوا من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس.

وكان ما يسمى "تجمع سوبر نوفا" الموسيقي في "ريعيم" بصحراء النقب، قد شهد يوم 7 أكتوبر هجومًا واسعًا من مقاتلي حركة حماس الفلسطينية؛ ما أدى لمقتل وإصابة وخطف العشرات.

وقال غاي بن شمعون وهو أحد الأشخاص الذين شاركوا في المهرجان، إن هناك ما يقرب من 50 حالة انتحار بين ناجين من هجوم حماس بسبب الصدمة النفسية التي أصابتهم، وفق موقع "عرب 48".

وأضاف في إفادة أدلى بها أمام اللجنة، أن هذا المعطى كان صحيحا قبل نحو شهرين ويمكن أن يكون العدد قد ارتفع، لافتاً إلى إدخال العديد منهم قسرًا إلى المستشفى بسبب حالتهم النفسية الصعبة.