مقتل أحمد شحيمي أبرز قادة حزب الله في سوريا بغارة إسرائيلية على حلب

أكدت مصادر وناشطون في لبنان وسوريا، اليوم الجمعة، مقتل أحمد جواد شحيمي، أحد أبرز قادة ميليشيا حزب الله اللبناني في سوريا، جراء غارة إسرائيلية على حلب.

وأدت الغارة، بحسب مصادر متطابقة، إلى مقتل 5 قادة من ميليشيا حزب الله في سوريا، إلى جانب شحيمي، تداولت منصات ومواقع موالية للميليشيا أسماؤهم.

وأسماء القتلى كما جرى تداولها هي: علاء نصرالله، عبد الجليل شحور، أحمد جواد شحيمي، أبو حيدر شمص، ملاك البيروتي، أبو حسن جاد.

وأحمد شحيمي هو شقيق خليل جواد شحيمي قائد فرقة "الرضوان" التابعة للحزب في لبنان، والذي قتل في غارة إسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.