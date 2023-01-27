من هو القيادي لدى داعش بلال السوداني الذي اغتالته أمريكا في الصومال؟

وقالت المسؤولة، التي طلبت عدم كشف اسمها، إن الإنزال سبقته "تدريبات مكثفة" للقوات الأمريكية في مواقع "شيدت خصيصا" لتحاكي تضاريس الموقع حيث نفذت العملية، وهو كهف في جبال شمال الصومال.

وأضافت: "كنا مستعدين للقبض على السوداني"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وقال مسؤول أمريكي ثان إنه "تقرر أن اعتقال (السوداني) هو الخيار الأفضل للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية من العملية، لكن رد القوات المعادية على العملية أدى إلى مقتله".

نفوذ واسع

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إن "السوداني كان مسؤولا عن تشجيع الوجود المتنامي لتنظيم داعش في إفريقيا وتمويل عملياته في كل أنحاء العالم بما في ذلك أفغانستان".

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، طلب عدم كشف هويته، إن السوداني، من قاعدته الجبلية في شمال الصومال، "قدم ونسق التمويل لفروع تنظيم داعش ليس في أفريقيا وحسب لكن أيضا لولاية خراسان الذراع العاملة في أفغانستان".

وقبل عشر سنوات، أي قبل انضمامه إلى تنظيم داعش، شارك السوداني في تجنيد وتدريب مقاتلين لحركة الشباب المتطرفة في الصومال.

وأشار المسؤول إلى أن "السوداني كان له دور تنظيمي ومالي رئيسي مع مهارات متخصصة جعلته هدفا مهما للجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب".