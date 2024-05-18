صور جوية تكشف خطة إعادة الانتشار الإسرائيلية في غزة

أظهرت صور التُقطت من الفضاء أن الجيش الإسرائيلي ينشئ منطقة عازلة وسط قطاع غزة، تقسم القطاع إلى شطرين، استعدادا لإعادة تشكيل انتشاره العسكري، وفق مراقبين.

وتمثل المنطقة مقدمة لتقسيم القطاع إلى جيوب صغيرة يسهل السيطرة عليها، في ما يبدو أنه خطة لإدارة القطاع بعد الحرب.

ممر فاصل

ويبدو في الصور التي حللتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ممر نتساريم الذي يبلغ طوله نحو 6 كيلومترات، ويفصل مدينة غزة شمالا عن باقي القطاع.

ويعود اسم نتساريم إلى مستوطنة إسرائيلية كانت على الطريق الساحلي لغزة، ضمن مشروع أطلقه رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون لتقسيم القطاع إلى أجزاء تحت سيطرة إسرائيل، لكن الخطة لم تنفذ سوى جزئيا قبل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005.