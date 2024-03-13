الأردن يحبط محاولة تهريب "كمية مخدرات كبيرة" من سوريا
أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وكانت قوات حرس الحدود على الواجهة العسكرية الشمالية قد رصدت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
ووفقا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فقد تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتراجعهم برفقة آخرين إلى داخل العمق السوري.
وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة.