الأردن يحبط محاولة تهريب "كمية مخدرات كبيرة" من سوريا

ووفقا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فقد تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وتراجعهم برفقة آخرين إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وجرى تسليمها إلى الجهات المختصة.