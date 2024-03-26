مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب العديد من "أعمال الإبادة" في غزة‎

أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن اسرائيل ارتكبت العديد من "اعمال الابادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة ايضا الى "تطهير عرقي".

وقالت البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء الى مجلس حقوق الانسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".

وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية ابادة"، خلصت الخبيرة الى "وجود اسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".

وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة، "قتل افراد في المجموعة، الحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية او العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد الى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل او جزئي"، منوهة إلى أن "حرب اسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين".

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.

وأعلن ممثلو اسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف الى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".