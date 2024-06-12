إسرائيل تغتال أكبر قيادي في "حزب الله" منذ بداية حرب غزة (صور وفيديو)
قتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله، بينهم قيادي بارز، فجر الأربعاء، في غارة إسرائيلية على بلدة "جويا" قضاء "صور" في جنوب لبنان.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل بلدة "جويا" التي تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود، منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان تزامناً مع شن إسرائيل حربها على غزة.
وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلاً مجاوراً لمنزل النائب عن "حزب الله" حسين جشي، شهد اجتماعاً لعدد من قادة الصف الأول في "حزب الله".
وذكرت مصادر لبنانية أن القيادي البارز القتيل يدعى طالب عبدالله "أبوطالب" من "عدشيت"، وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في ميليشيا "حزب الله".
وبحسب المصادر، يعتبر "أبو طالب" أكبر مسؤول في ميليشيا "حزب الله" اللبناني يتم اغتياله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.
وقال ناشطون إن "أبو طالب" كان مسؤولاً عن العديد من المعارك التي تسببت بقتل آلاف السوريين.
وعرف من بين القتلى القيادي البارز في "حزب الله" علي صوفان "الحاج سليم" الذي لقي مصرعه متأثراُ بجراحه في مستشفى "جبل عامل"، بحسب ناشطين.
وذكر ناشطون أن من بين القتلى الآخرين، إلى جانب طالب عبدالله وعلي صوفان، محمد صبرا من بلدة "حداثا".
وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تقرر تأجيل الإمتحانات في مدارس "جويا" حتى يوم الخميس بسبب الوضع الأمني.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته هاجمت مبنى عسكرياً تابعاً لحزب الله ومنصة صواريخ وبنى تحتية في "عيترون" و"ميس الجبل".
وأضاف الجيش في بيان له أن طائرة مسيّرة استهدفت خلية تعمل على إطلاق صواريخ في "دير عامس".