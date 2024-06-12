إسرائيل تغتال أكبر قيادي في "حزب الله" منذ بداية حرب غزة (صور وفيديو)

قتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله، بينهم قيادي بارز، فجر الأربعاء، في غارة إسرائيلية على بلدة "جويا" قضاء "صور" في جنوب لبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل بلدة "جويا" التي تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود، منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان تزامناً مع شن إسرائيل حربها على غزة.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلاً مجاوراً لمنزل النائب عن "حزب الله" حسين جشي، شهد اجتماعاً لعدد من قادة الصف الأول في "حزب الله".