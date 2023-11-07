استئناف دخول العالقين في غزة إلى مصر عبر رفح

أفاد مصدر أمني مصري بارتفاع عدد من تم إجلاؤهم من قطاع غزة، الذي يشهد معارك بين إسرائيل وحركة حماس، إلى مصر، اليوم الثلاثاء، بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمس.

وقال المصدر إن ما لا يقل عن 320 مواطنا أجنبيا وعائلاتهم، فضلا عن 100 مصري، دخلوا مصر اليوم عبر معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت مصادر مصرية إن القاهرة تواصل الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات وكذلك الوقود إلى القطاع، وتوفير الأمن لسيارات الإسعاف.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنه تم إجلاء 262 أردنيا، اليوم، من بين 569 عالقًا في غزة منذ اندلاع القتال هناك.

غير أن مصدرا طبيا قال إنه لم يُسمح سوى لأربعة جرحى من غزة بالمرور للانضمام إلى عشرات آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.