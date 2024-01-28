غزة.. غرق مراكز الإيواء وتحركات لإنقاذ حياة آلاف النازحين
طالب جهاز الدفاع المدني في غزة، بتحرك دولي عاجل من أجل إنقاذ حياة آلاف النازحين في جنوب القطاع، وذلك بسبب غرق مراكز الإيواء والخيام بمياه الأمطار.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لـ"إرم نيوز"، إن "الأمطار تسببت بغرق آلاف النازحين وأغراضهم الشخصية، وأدت إلى تردي الحالة المعيشية والصحية لنحو مليوني نازح في مدينة رفح جنوب القطاع".
وأوضح أن "الليلة الماضية تعرَّضت خيام النازحين بمدينة رفح للغرق بفعل المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة"، لافتاً إلى أن مئات الآلاف من النازحين قضوا ليلتهم في العراء وتحت أمطار الشتاء والبرد القارس.
وأشار إلى أن "طواقم الدفاع المدني تعاملت مع آلاف الأسر النازحة في الخيام بعد تعرّضها للغرق"، لافتاً إلى أن جميع النازحين خاصة المتواجدين خارج مراكز الإيواء يعيشون حالة سيئة للغاية ويفتقدون لأدنى معايير الحياة الإنسانية.
وشدد بصل، على ضرورة التحرك العاجل من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية، لإنقاذ حياة النازحين في قطاع غزة وتزويدهم بخيام وغرف إيواء متنقلة تقيهم من المنخفضات الجوية القوية المقبلة.
وحسب الإحصاءات الفلسطينية، فإن نحو مليونيْ فلسطيني اضطروا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى النزوح من مناطق سكناهم بغزة وشمالها، إلى وسط وجنوب القطاع، حيث يعيشون أوضاعًا صحية وإنسانية صعبة للغاية.