الجزائر.. ثلوج وسيول تلغي رحلات جوية وتقطع طرقات
تسبب المنخفض الجوي الذي تشهده الجزائر، والمتوقع استمراره حتى يوم غد الأحد، في إلغاء برنامج الرحلات الجوية، بعدما قطعت الثلوج عدة طرقات داخلية، ما استدعى تدخل عناصر الجيش لإنقاذ مواطنين حاصرتهم السيول والثلوج.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ظهر اليوم السبت تسجيل اضطرابات في برنامج الرحلات الجوية الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية، في إنذار يبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية، وفق تعبير بيان أصدرته الشركة.
كما نشرت مصالح الدرك الوطني (جهاز تابع للجيش الجزائري)، عبر صفحتها في "فيسبوك"، قائمة الطرق المقطوعة في عدد من الولايات الجزائر في شرق ووسط وغرب البلاد بسبب تراكم الثلوج منها بالبويرة وتيزي وزي وبجاية، داعية مستخدمي الطرقات لتوخي الحيطة والحذر.
وتدخل جهاز الحماية المدنية لإنقاذ عدة أسر من السيول الجارفة في المناطق النائية، منها عائلة مكونة من خمسة أفراد، حاصرت الثلوج مركبتهم بولاية البويرة (شرق العاصمة) فجر اليوم.
ويتوقع الديوان الجزائري للأرصاد الجوية استمرار تساقط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة في عدة ولايات إلى غاية الأحد، مشيرة إلى أن سماكة الثلوج ستترواح بين 10 و15سم.
كما نبهت النشرة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات، هي تيزي وزو، بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، لافتة إلى أن كمية التساقط ستترواح بين 40 و50 ملم.