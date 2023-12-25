محللون: مبادرة القاهرة تكشف عن مواقف متباينة بين حماس والجهاد الإسلامي

وقال محللون إن الجناحين العسكريين للفصيلين (كتائب القسام لحماس، وسرايا القدس للجهاد الإسلامي) يقاتلان ميدانيا جنبا إلى جنب في غزة ويواجهان القوات الإسرائيلية على الأرض في تنسيق غير مسبوق مقارنة بفترات سابقة وصل فيها التنسيق إلى أدنى مستوياته، لافتين إلى أنه خلال الأعوام السابقة حدثت مواجهات بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل دون تنسيق مع حماس، وآخرها خلال العام الماضي 2022.

ورأى المحللون أن المقترح المقدم من القاهرة يرتكز نجاحه من عدمه بنسبة كبيرة على حل معضلة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل من جهة، والفصائل الفلسطينية (حماس والجهاد الإسلامي) من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار يشير المحللون إلى دلالات تواجد وفدين منفصلين من حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة، حيث إن كل فصيل لديه عدد من الأسرى الإسرائيليين، ولكل منهما رؤية مختلفة عن كيفية استخدامهم كورقة تفاوض، خصوصا الفصيل الذي يمتلك عددا أكبر من أسرى جنود الجيش الإسرائيلي.

ويؤكد المحللون أن حماس والجهاد الإسلامي متفقتان على أن لا مجال للتفاوض على إطلاق سراح جميع الأسرى إلا من خلال تحقيق شرطين رئيسين، الأول أن تكون هناك ضمانة دولية لوقف إطلاق النار، والثاني أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، في ظل تعنت إسرائيلي، خصوصا حول وقف إطلاق النار الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وتعتبر أن التفاوض يجب أن يركز على هدن إنسانية لا عن وقف كامل لإطلاق النار.