هل تشمل التهدئة المرتقبة كافة الجبهات القتالية في غزة؟

تباينت الآراء السياسية حول إمكانية أن تشمل التهدئة المرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل، كافة الجبهات القتالية، خاصة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على 3 جبهات رئيسة، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والحدود مع لبنان.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بتوتر أمني وعسكري كبير في الجبهات الثلاث، فيما يجري وسطاء دوليون وإقليميون مفاوضات غير مباشرة بين طرفي الحرب من أجل التوصل لاتفاق تهدئة ينهي الصراع الدائر حاليًا.

ضمانات إقليمية

وقال المحلل السياسي، أليف صباغ، إن "توصل إسرائيل وحماس لتهدئة في غزة سيؤدي بالتأكيد إلى عودة الهدوء لمختلف الجبهات"، مبينًا أن ذلك سيكون جزءًا من الاتفاق المتوقع بين الجانبين بضمانات إقليمية ودولية.

وأوضح صباغ، لـ"إرم نيوز"، أن "الهدوء على الجبهتين الشمالية وفي الضفة الغربية يعد أحد الأهداف الرئيسة لإسرائيل من مباحثات التهدئة مع حماس، وأنه دون ضمان ذلك؛ فإن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لن تقبل بأي اتفاق ولن تقدم أي تنازلات".