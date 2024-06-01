أول تعليق من حماس على مقترح بايدن لوقف الحرب في غزة
قالت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، إنها تنظر بإيجابية لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي، "ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".
واعتبرت الحركة في بيانها، "أن الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، هو نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا ومقاومته".
وأكدت الحركة استعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، إذا ما أعلنت إسرائيل التزامها الصريح بذلك.
وكان الرئيس الأمريكي قد كشف، الجمعة، تفاصيل مقترح جديد، قدمته إسرائيل لوقف الحرب في غزة يقوم على ثلاث مراحل، تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.
وقال بايدن في خطاب بشأن الشرق الأوسط، إن المرحلة الأولى من المقترح مدتها ستة أسابيع وتتضمّن وقفًا تامًا لإطلاق النار، وتمكين النازحين من العودة لديارهم، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية.
وخلال المرحلة الأولى، "تتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية والتي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية وتبادل كل الرهائن الأحياء المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية"، بحسب بايدن.
وتابع بايدن: "في المرحلة الثالثة، ستكون هناك خطة كبيرة لإعمار لقطاع غزة".
وأوضح أن المقترح نقل لحماس عبر قطر.