هند رجب.. طفلة فلسطينية عاشت آخر لحظاتها بين الجثث (فيديو إرم)

كشف بهاء حمادة جد الطفلة الفلسطينية هند رجب، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي قاستها الطفلة، خلال محاصرتها مع أفراد أسرتها في سيارة غرب غزة، قبل قتلها برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقتلت القوات الإسرائيلية الطفلة هند وأفراد أسرتها، بشكل متعمّد، مع أفراد من عائلتها إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة كانت تقلهم، قبل أن يقتل أيضاً فريق إسعاف حاول إنقاذ الطفلة.

وظل مصير الطفلة مجهولاً، مدة 12 يوماً، حتى عُثر على جثتها وجثث أفراد عائلتها، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة "تل الهوى"، السبت.