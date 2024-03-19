السودان.. تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في الخرطوم

ويواجه مقر سلاح الإشارة قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، يفصل بينهما نهر النيل الأزرق، ويمثل أحد المقار العسكرية الحصينة للجيش، منذ بدء المواجهات في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها حسابات مقربة من قوات الدعم السريع على منصة "إكس"، تنفيذ عدد من الهجمات على مقار الجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم، وفي قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة منذ أسابيع، في مسعى من الطرفين للسيطرة على المدينة المهمة.