البرد القارس يفاقم معاناة اللاجئين السودانيين في تشاد

تفاقمت معاناة اللاجئين السودانيين في دولة تشاد مع حلول فصل الشتاء، وبدء موجات من البرد القارس تضرب المخيمات التي لا تكاد تقوى على توفير الدفء لقاطنيها، وسط شكاوى من نقص الغذاء والدواء.

ويقيم أكثر من مليون لاجئ من السودانيين الفارين من الحرب بدارفور في مخيمات أقامتها السلطات التشادية على حدودها الشرقية مع السودان، في ظل وضع إنساني متدهور، إذ ظل هؤلاء النازحون يشكون باستمرار من نقص الغذاء والدواء والإيواء.

وقال جمال نورما، متطوع في مخيمات مدينة "أدري" التشادية، لـ"إرم نيوز"، إن اللاجئين بحاجة ماسة لأغطية تقيهم موجة البرد التي بدأت تهب هذه الأيام، ويتوقع أن تبلغ ذروتها مع بداية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار إلى انتشار بعض الأمراض كالملاريا، وسوء التغذية لدى الأطفال، إضافة إلى نزلات البرد، موضحًا أن العيادات الطبية قليلة جدًا مقارنة بعدد اللاجئين، مع ندرة العلاجات، خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر، وضغط الدم، والأزمة.

وأشار نورما إلى أن كثيرا من اللاجئين صاروا يعتمدون في علاجهم على المستشفى العام بمدينة "أدري" بعد التحسن الذي طرأ عليه، إذ أصبح يوفر اختصاصيين في بعض التخصصات كالولادة، ما يجعله يسد قصور العيادات في مخيمات اللاجئين.

وذكر أن بعض المنظمات الإنسانية بدأت مؤخرًا توزيع بعض المساعدات الغذائية من حصة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مثل الذرة واللوبيا والزيت والملح، في حين ما زالت الحاجة ماسة لمواد غذائية مثل حليب الأطفال والسكر.