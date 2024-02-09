مصادر: عبداللهيان يزور لبنان ويلتقي الرئيس السوري في دمشق

توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين وفصائل فلسطينية، على أن يتوجه بعدها إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره فيصل المقداد، بحسب مصادر إعلامية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "عبداللهيان غادر طهران متوجها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وبعض قادة فصائل المقاومة الإقليمية".