مصادر: عبداللهيان يزور لبنان ويلتقي الرئيس السوري في دمشق
توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين وفصائل فلسطينية، على أن يتوجه بعدها إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره فيصل المقداد، بحسب مصادر إعلامية.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "عبداللهيان غادر طهران متوجها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى وبعض قادة فصائل المقاومة الإقليمية".
وقال موقع "مشرق نيوز" الإيراني، إن عبداللهيان سيلتقي في زيارته نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي كما سيلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وبعض قادة الفصائل الفلسطينية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن عبداللهيان سيتوجه يوم غد السبت إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره فيصل المقداد.
وستكون هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان منذ بدء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخوض ميليشيا حزب الله الموالية لإيران حرباً ضد إسرائيل على الجبهة الشمالية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.