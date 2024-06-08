إسرائيل تعلن استئناف عمل الرصيف العائم خلال أيام

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، إن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البحر عبر رصيف مؤقت شيدته الولايات المتحدة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الهيكل.

وأضاف "بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في تأمين المنطقة الساحلية من أجل العمليات اللوجستية المشتركة للجيش الأمريكي على الشاطئ في غزة، وستسمح إعادة إنشاء الرصيف بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأيام المقبلة".

وبحسب "رويترز"، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة أنها أعادت إنشاء الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل غزة الذي أزيل مؤقتًا بعد انهيار جزء من هيكله بعد أسبوعين من بدء تشغيله.

وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة التي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع ردًا على هجوم حركة حماس.