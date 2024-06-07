غزة.. مقتل رئيس بلدية النصيرات إثر غارة إسرائيلية

وفي وقت سابق من يوم أمس قصف الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في مخيم النصيرات، واستهدف في قصفه مدرسة تابعة للأونروا "دون سابق إنذار"، بحسب ما أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، "تعرَّضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".