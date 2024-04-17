سفارة قطر في واشنطن: التعليقات حول إعادة تقييم العلاقات مع الدوحة "غير بنّاءة"

قالت سفارة دولة قطر لدى واشنطن في بيان أمس الثلاثاء إن التعليقات حول إعادة تقييم العلاقة مع قطر "غير بناءة".

وأكدت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنها تفاجأت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي ستيني هوير عن أزمة الرهائن المحتجزين بقطاع غزة وتهديده "بإعادة تقييم" العلاقات الأمريكية مع قطر.