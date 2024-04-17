سفارة قطر في واشنطن: التعليقات حول إعادة تقييم العلاقات مع الدوحة "غير بنّاءة"
قالت سفارة دولة قطر لدى واشنطن في بيان أمس الثلاثاء إن التعليقات حول إعادة تقييم العلاقة مع قطر "غير بناءة".
وأكدت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنها تفاجأت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأمريكي ستيني هوير عن أزمة الرهائن المحتجزين بقطاع غزة وتهديده "بإعادة تقييم" العلاقات الأمريكية مع قطر.
وأضافت السفارة "بالطبع، التقدم الحديث بطيء، والنائب هوير ليس وحده من يشعر بالإحباط. لكن اللوم والتهديد ليسا بناءين".
وأضافت السفارة القطرية في بيانها: "قطر وسيط فقط، لا نتحكم في إسرائيل أو حماس. حماس وإسرائيل هما المسؤولتان الوحيدتان عن التوصل إلى اتفاق".