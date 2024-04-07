"أنا قلبي حديد".. كلمة السيسي تثير تفاعلاً واسعاً بين المصريين (فيديو)

أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفاعلاً واسعاً بعد كلمته التي ألقاها في حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره العديد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية.

وقال السيسي خلال الكلمة: "أنا مسؤول معاكم مش عليكم، مسؤول معاكم عن هذه البلد، ومن حق المواطن البسيط أن يكون على علم بما يجري، لا أن يكون العلم حكراً على المثقف والمسؤول وغيرهم".

وأضاف: "إن شاءالله أنا قلبي حديد، بالله بالله، قلب حديد من أين؟ أنا عندما أقول هذه الكلمة فمن أين.. بالناس".

وأثارت تلك الجملة تفاعلاً واسعاً بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر كثيرون عن إشادتهم وإعجابهم بموقف الرئيس وكلماته المؤثرة.

وأكد السيسي أن القوة التي يستمدها من الشعب هي التي جعلت البلاد تعبر إلى بر الأمان في حربها على الإرهاب وتتخلص منه سريعاً بخلاف دول أخرى حاربته لمدة 20 عاماً ولم تتمكن من القضاء عليه، حسب قوله.

وقدم الرئيس المصري شكره لأهالي الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة والمواطنين الذين فقدوا أبناءهم في حرب البلاد على الإرهاب والذي يستذكرهم من باب العرفان.

وقال السيسي: "أنا إنسان، والقلب الحديد لم يأت من فراغ، الصلابة تأتي من عزم المصريات من أهالي الشهداء، اللواتي لم يقلن لي كلمة تؤلمني بعد فقدان أبنائهن أو أزواجهن".

كان دعم الشعب المصري لهذه الحالة على مدار أكثر من 10 سنين هو مصدر القوة، وأقدم الشكر وأسجل العرفان للأسر المصرية.

وشدد على أنه "لا يوجد أي مسؤول قوي إلا بالناس وبأهله، وعندما ناسه تتخلى عنه خلاص، لو عنده كرامة يتركها ويمشي، المسؤولين والحكام الأقوياء ليسوا بأنفسهم بل بناسهم".