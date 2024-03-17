مفاوضات التهدئة وعملية رفح.. ما السيناريو الأكثر ترجيحًا لحرب غزة؟

وردًا على ذلك قال مكتب نتنياهو، إن "مقترح الهدنة الجديد الذي قدمته حماس للوسطاء يستند لمطالب غير واقعية"، كما صادق نتنياهو في وقت لاحق على خطط للقيام بعملية عسكرية برفح.

وأكد المكتب، أن الجيش يستعد للمسائل العملياتية ولإجلاء السكان المدنيين من رفح، وهي البقعة الجغرافية التي نزح إليها مئات الآلاف من السكان، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "واشنطن بحاجة لرؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح".

3 شروط رئيسة

ويرى المحلل السياسي، أليف صباغ، أن "إسرائيل لا يمكن لها أن تبدأ هجوماً عسكرياً ضد رفح جنوباً إلا في حال توفر ثلاثة شروط رئيسة؛ أولها نقل النازحين من المدينة لمناطق أخرى"، وهو ما يحتاج لعدة أسابيع، بحد قوله.