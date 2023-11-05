مقتل 4 بينهم 3 أطفال إثر غارة إسرائيلية جنوب لبنان

في السياق، أصيب، اليوم الأحد، 4 مسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية في الدفاع المدني، بعد أن أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارتيهم عند أطراف بلدة طير حرفا قضاء صور، بينما كانوا في مهمة إسعافية.

وجاء لافتًا على صعيد المواجهات الجارية، إسقاط حزب الله لمسيّرة إسرائيلية كانت تحلّق في أجواء منطقة النبطية، قابلها إسقاط الجيش الإسرائيلي لمسيّرة انطلقت من لبنان.

إلى ذلك، أعلنت ميليشيات حزب الله، عن سلسلة عمليات استهدفت المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في جل العلام، والبياض، والمالكية، والمطلة، ومسكافعام، وردَّ الجيش الإسرائيلي بقصف واسع لأطراف البلدات الحدودية المقابلة.