رداً على حزب الله.. إسرائيل تستهدف 3 مواقع في ريف درعا السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الاثنين، بأن غارة إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في ريف درعا السورية، رداً على إطلاق ميليشيا حزب الله اللبناني صواريخ باتجاه الجولان.

وأوضح المرصد السوري أن الطيران الإسرائيلي استهدف بنحو 4 صواريخ، مواقع في محيط "تل الجابية" و"تل الجموع "و"تل عشترا" في ريف درعا الغرب.

وذكر المرصد أن الغارة الإسرائيلية جاءت رداً على إطلاق مجموعات تابعة لتنظيم "حزب الله" اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان.