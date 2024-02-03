المونيتور: لا يمكن تجاهل حماس في خيارات "اليوم التالي" لغزة

قالت صحيفة " المونيتور" إن أي خيارات "لليوم التالي" في غزة، لا يمكن أن تتجاهل بشكل كامل وجود حركة حماس، كفصيل فلسطيني ذي شعبية كبيرة على الأقل.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير إن نجاح أي صفقة لحل الأزمة ترتكز على تسلّم السلطة الفلسطينية مقاليد الحكم في غزة، يفرض تعاونًا وتنسيقًا كبيرين بين الفصيلين الأكبر، وهما حركتا فتح وحماس، بفعل أن كلا الفصيلين بحاجة ماسة للآخر للخروج من عنق الزجاجة والمأزق الحالي.

وفي ضوء أن الحرب توشك في غزة على نهايتها، بفعل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الرئيسة في القطاع، والتقدم بمحادثات وقف إطلاق النار، وبحكم أن مرحلة مقبلة في غزة يجب أن تكون دائمة وغير مؤقتة لضمان تحقيق الأمن وعدم اشتعال الصراع مجددًا، ومع إصرار الأردن ومصر المجاورتين على ضرورة احترام الحقوق الفلسطينية، فإن الحل الوحيد القابل للتطبيق لابد أن يكون الحل الفلسطيني، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن الوضع الحالي معقَّد لأنه ما لم يتم القضاء على "حماس" بشكل كامل، وهو ما يعرف الجميع، بما في ذلك الأمريكيون، أنه لن يحدث، فإن أي حل سيحتاج إلى موافقة؛ إن لم يكن المشاركة المباشرة لحماس.