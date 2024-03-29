رئيس "الموساد" يحدد شرط نجاح صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

حدد ديفيد برنيع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، شرط نجاح عقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ديفيد برنيع يرى أن هناك إمكانية لعقد صفقة تبادل إذا أبدت إسرائيل مرونة بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة رغم رد حركة حماس.

وبحسب القناة، يدعم الوزيران في "مجلس الحرب" بيني غانتس وغادي آيزنكوت موقف رئيس "الموساد"، في حين يعارضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يصر على اجتياح رفح.

وترتكز رؤية حماس للمفاوضات على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.

وأكدت حماس، في أكثر من مناسبة، أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها ضمن رؤيتها التفاوضية، تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى.

ويطالب آيزنكوت ببذل كل ما هو ممكن لإبرام اتفاق واستعادة المحتجزين، في حين يصر نتنياهو على أن الضغط العسكري هو الكفيل بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة.