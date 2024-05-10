تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن "عضوية فلسطين"

يُنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام.

وتعد هذه الخطوة محاولة لكسب دعم مجلس الأمن الدولي عبر إرسال الطلب مجددا إلى المجلس "لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المسعى الشهر الماضي.

ويُعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضوا في الجمعية العامة اليوم الجمعة بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول إلى العضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.

ولا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكن مشروع القرار الذي يطرح للتصويت اليوم الجمعة سيمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون الحق في التصويت بها.

ويقول دبلوماسيون إنه من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.