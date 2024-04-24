بعد 200 يوم من حرب غزة.. قتلى ومهجّرون ودمار شامل

تجاوزت الحرب الإسرائيلية على غزة عتبة 200 يوم، مخلّفة حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى ودماراً طال كامل البنية التحتية للقطاع.

ومنذ بدء الحرب، خلّف القصف الإسرائيلي وعمليات الاجتياح البرّي 34262 قتيلا، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، لكن شدة القصف وصعوبة وصول طواقم الدفاع المدني إلى الأماكن المتضررة؛ بسبب الدمار الواسع والرّكام الذي يغطي عدة مناطق، تشير تقديرات إلى وجود مئات وربما الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض.

ووفق آخر الأرقام، فقد بلغ عدد جرحى الحرب 77143 جريحا، فيما قدّرت مصادر فلسطينية عدد الأسرى والمفقودين بنحو 12 ألفا، ويواجه مئات المعتقلين مصيراً مجهولاً، ولا يُعلم ما إذا كانوا أسرى في أماكن سرية تحت إدارة الجيش الإسرائيلي، أم تم إعدامهم.

ومع استمرار الحرب والعمليات البرية من الشمال وصولا إلى جنوب قطاع غزة، أدّت التطورات الميدانية والقصف، الذي طال المربعات السكنية والمخيمات والمدارس والمستشفيات، إلى نزوح عدد كبير من الفلسطينيين، معظمهم يقيمون اليوم في مخيمات مؤقتة برفح.