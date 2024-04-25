بعد دعم الزنتان له.. هل يؤثر سيف الإسلام القذافي في المعادلة السياسية؟

يثير إعلان قوة عسكرية في مدينة "الزنتان" الليبية تأييدها لترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الليبية، تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور سيؤدي إلى فرض القذافي الابن في المعادلة السياسية.

وخلال عرض عسكري، أعلنت القوى الاجتماعية والأمنية والعسكرية في الزنتان، أن "سيف الإسلام يحظى بتأييد ودعم شعبي كبيرين، ولديه مؤهلات قيادية، والتزام وطني صادق، وخبرة سياسية واسعة".

وكانت الزنتان من أبرز المدن التي انتفضت عام 2011، ضد حكم والد سيف الإسلام، العقيد معمر القذافي، لذلك ينظر إلى تطور موقفها على أنه مهم في توقيته، مع عودة الحديث عن إمكانية التوافق الليبي على قوانين الانتخابات، والتوجه لتنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.

وردَّ سيف الإسلام القذافي على دعم قوة الزنتان له بـ"الآية 63" من سورة الأنفال في القرآن الكريم، حيث قال في رسالة أوردتها وسائل إعلام محلية: "لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألّفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم"، "صدق العزيز الحكيم".