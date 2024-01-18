"الهلال الأحمر" تحذر من كارثة طبية جديدة في غزة

اتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إسرائيل بالعمل على إخراج مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خانيونس جنوب غزة عن الخدمة، وذلك من خلال الاستهداف المتواصل لمحيط المستشفى ومرافقه بالقصف الصاروخي، محذرة من كارثة صحية جديدة في القطاع.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل المتواجد غرب مدينة خانيونس، وذلك بهدف إجبار النازحين والطواقم العاملة فيه على إخلائه".

وأوضح أن "إسرائيل تضغط على النازحين المتواجدين بالمستشفى ومحيطه والبالغ عددهم نحو 14 ألف نسمة للنزوح إلى مناطق المواصي ورفح جنوبي القطاع"، مبينا أن استمرار القصف الإسرائيلي قد يخرج المستشفى عن الخدمة.

وأضاف النمس: "نعاني في المستشفى من نقص الوقود وشح المعدات الطبية، ونعمل بالحد الأدنى لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمرضى والمصابين والنازحين؛ ولكن العملية العسكرية الإسرائيلية تهدد كل ذلك بالتوقف".