"حزب الله": سنرد أضعافًا مضاعفة على استهداف إسرائيل للمدنيين
أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن ميليشيا حزب الله علي فياض، أن الحزب لن يتساهل مع أي استهداف إسرائيلي للمدنيين في لبنان، وقال "سنرد أضعافا مضاعفة".
جاء ذلك خلال تشييع ثلاث فتيات وجدتهن قضين في استهداف مسّيرة إسرائيلية لسيارة تقلهن في جنوب لبنان.
وقال فياض إن حماية المدنيين تشكل ركيزة أساسية في قواعد الاشتباك مع إسرائيل، معتبرا أن استهداف إسرائيل للمدنيين يهدف إلى موازاتهم بالمقاومين.
وشدد أن "الحزب لن يعطي العدو هذه الفرصة"، مشيرا إلى أنه "في كل لحظة ترتكب فيها إسرائيل جريمة تكون تحفر فيها قبرها"، وفق تعبيره.
ودعا فياض إلى وحدة الصف الداخلي بعيدا عن الحسابات السياسية، وقال "لنتحد جميعا وراء المقاومة دفاعا عن الأرض والأهل والسيادة".
وشهدت بلدة بليدا الحدودية الجنوبية تشييعا حاشدا للفتيات الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين الثامنة والرابعة عشرة، ولجدتهن، فيما الوالدة لا تزال في المستشفى نتيجة إصابتها بالهجوم بالمسيّرة الإسرائيلية.
وقدم لبنان شكوى لمجلس الأمن على خلفية هذا الاستهداف، وقال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب "إنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة إسرائيل باستهداف العائلات والأطفال والمسعفين والصحفيين عمدا".