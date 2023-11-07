"حزب الله": سنرد أضعافًا مضاعفة على استهداف إسرائيل للمدنيين

أكد عضو مجلس النواب اللبناني عن ميليشيا حزب الله علي فياض، أن الحزب لن يتساهل مع أي استهداف إسرائيلي للمدنيين في لبنان، وقال "سنرد أضعافا مضاعفة".

جاء ذلك خلال تشييع ثلاث فتيات وجدتهن قضين في استهداف مسّيرة إسرائيلية لسيارة تقلهن في جنوب لبنان.

وقال فياض إن حماية المدنيين تشكل ركيزة أساسية في قواعد الاشتباك مع إسرائيل، معتبرا أن استهداف إسرائيل للمدنيين يهدف إلى موازاتهم بالمقاومين.